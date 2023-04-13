Prens Harry, Kral Charles'ın taç giyme töreninde yer alacak Buckingham, Harry'nin, babası için düzenlenecek törende davetliler arasında bulunacağını duyurdu. Eşi Meghan Markle ise İngiltere'ye dönmeme kararı aldı.

AA & Ensonhaber

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin, Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Charles için görkemli tören, 6 Mayıs'ta düzenlenecek.

Harry törene katılacak

Eşi Meghan Markle ile birlikte Kaliforniya'da yaşayan Harry'nin durumuna ilişkin Buckingham Sarayı'ndan açıklama yapıldı.

Harry'nin törene katılacağı, ancak eşi Meghan'ın çocuklarıyla Kaliforniya'da kalacağı belirtildi.

Eşi ve çocukları dönmeyecek

Açıklamada, Sussex Düşesi Markle’ın Prens Archie ve Prenses Lilibet ile İngiltere'ye dönmeme kararı aldığı ifade edildi.

Söz konusu açıklama, son dönemde çiftin taç giyme törenine katılıp katılmayacağı konusunda yapılan spekülasyonların ardından geldi.

ABD'ye yerleştiler

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşmişti.

Irkçılık tartışması

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Kraliyet Ailesi'ni kendilerine ırkçılık yapmakla suçlamıştı.

Markle, CBS'e verdiği demeçte, oğlu Archie'nin ten renginin sorgulandığını söylemiş, Harry de bu durumun taşınmalarında rol oynadığını dile getirmişti.