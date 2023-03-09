Kral Charles’tan Harry ve Meghan’a zeytin dalı Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin kızları Lilibet'e 'prenses' unvanı verildi.

Evlendikleri günden beri gündemden düşmeyen Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan, başta kendilerine bu unvanları veren Kraliçe II. Elizabeth olmak üzere Kraliyet Ailesi'ndeki herkese sırt çevirerek sarayı terk etmişti.

Amerika'ya yerleştiler

Meghan Markle üzerinde yoğunlaşan tartışmalardan uzak kalabilmek için kıta değiştirmişlerdi.

Ünlü çift, Amerika’ya yerleştikleri günden itibaren sürekli Kraliyet, sarayın içinde, kapalı kapılar ardında yaşananlar, evlilikleri ve ailenin geri kalanından gördükleri baskı ve eziyetler gibi konular hakkında konuşmaktan hiç vazgeçmedi.

Vaftiz duyurusu

İki bebeklerini yeni kucaklarına alan Harry ve Meghan temsilcileri ile yaptıkları açıklamada Lilibet’in, çiftin California’daki evinde vaftiz edildiğini duyurdu. Törene davet edilmiş olmalarına rağmen Kral Charles ve eşi Camilla, Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton törene katılmadı.

Birkaç gün önce bu vaftiz töreninden daha çok dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Dede unvanları onayladı

Archie ve Lilibet’e Buckingham Sarayı tarafından ‘prens ve prenses’ unvanları verildi. Aslında bu iki küçük çocuk, zaten Prens olan babalarından dolayı zaten bu unvanlarla doğmuşlar, Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra tahta geçen dedeleri Kral Charles tarafından da bu unvanları onaylanmıştı.

Ancak muhtemelen birkaç yıldır devam eden Harry & Meghan-Buckingham Sarayı kavgası nedeniyle bu unvanlar resmileşmemiş; sarayın internet sitesinde Archie ve Lilibet’in unvanları ‘Master Archie ve Miss Lilibet’ olarak kalmıştı. Hatta kimi Kraliyet uzmanları Harry ve Meghan çiftinin çocuklarının hiçbir zaman hak ettikleri unvanları alamayacağından korktuklarını iddia etmişti. Çiftin bu korkusu, Buckingham Sarayı’nın resmi internet sitesinde Archie ve Lilibet’in ‘Prens Archie ve Prenses Lilibet’ olarak yer almaya başlamalarıyla birlikte sona erdi.