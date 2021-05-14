Prens Harry’den itiraflar

Hayatını The Truman Show ile karşılaştırdığını söyleyen Prens Harry, hayatının üç anında tamamen çaresiz hissettiğini söyledi.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin aykırı prensi Harry, öfke kontrolü için nasıl bir terapi arayışına girdiğini katıldığı Armchair Expert adlı podcast programında anlattı.

38 yaşındaki Sussex Dükü, bir firmanın parçası olmanın getirdiği kısıtlamalara ve bununla birlikte gelen kaçınılmaz medya odağına dönüşmelerine bağlı öfkeyi bastırdığını söyledi.

“ÇARESİZ HİSSETTİĞİM ÜÇ BÜYÜK ZAMAN”

Dax Shepard’da konuşan Harry, yardıma gerçekten ihtiyacı olduğunu, eşi Meghan ile konuştuğunda fark ettiğini belirtti.

Şu anda eşi Meghan ile birlikte Santa Barbara’da yaşayan Harry, "Bir Kraliyet Ailesi üyesi olarak kendimi tamamen çaresiz hissettiğim üç büyük zaman vardı, birincisi arabanın arkasında annem paparazziler tarafından kovalanan bir çocukken, ikincisi Afganistan'da apache helikopterdeyken ve üçüncüsü karımla birlikte terapi hakkında konuştuğumuz zamandı.” dedi.

“BUNUN BİR PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUM”

Prens Harry, “20’li yaşlarımın başında bu işi istemiyordum, orada olmak, tüm bunları yapmak istemiyordum. Anneme ne olduğuna bir bakın, böyle bir şeyin tekrar olabileceğini bildiğimden bir karım ve bir ailem nasıl olur mu diye düşünüyordum. Perdenin arkasını gördüm, bu operasyonun nasıl yürüdüğünü ve nasıl çalıştığını gördüm, bunun bir parçası olmak istemiyorum. Sonra terapi yapmaya başladığımda birden fark ettim. 'Ayrıcalık bir konumdasın, şikayet etmeyi bırak ya da farklı bir şey istiyormuş gibi davran, bir fark yarat dedim kendime.” diye konuştu.

HAYATINI THE TRUMAN SHOW FİLMİ İLE KARŞILAŞTIRIYOR

Harry ayrıca bir süpermarkette eşi Meghan ile tanıştığını ve Kraliyet Ailesi üyesi olarak geçirdiği hayatını The Truman Show filmi ile karşılaştırdığını açıkladı.

Harry ve Meghan, geçen yıl kraliyet ailesinden ayrılarak şimdi iki yaşında olan oğulları Archie ile California'ya taşınmıştı.