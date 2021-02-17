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    Prens Philip, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı

    Edinburgh Dükü Philip Mountbatten, kendisini iyi hissetmediği için gözetim altına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.02.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 17:52
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    Prens Philip, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

    LONDRA'DAKİ HASTANEYE YATIRILDI

    Buckingham Sarayı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Edinburgh Dükü, kendisini iyi hissetmediği için, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbir amacıyla salı akşamı Londra'daki King Edward VII Hastanesi'ne yatırıldı." denildi.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 99 yaşındaki Prens Philip'in birkaç gün gözlem ve istirahat için hastanede kalması bekleniyor.

    KORONAVİRÜSLE İLGİLİ DEĞİL

    Hastaneye araçla gittiği belirtilen Prens Philip'in durumunun acil olmadığı kaydedildi.

    Konuyla ilgili bir kaynak, Philip'le ilgili bu gelişmenin koronavirüsle bağlantılı olmadığını belirtti. Kraliçe Elizabeth'in ise Windsor Kalesi'nde kaldığı bilgisi paylaşıldı.

    Prens Philip, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı #1

    SON YILLARDA ÇEŞİTLİ RAHATSIZLIKLAR YAŞADI

    Guardian gazetesi, Prens Philip'in yıllar boyunca birçok rahatsızlık yaşadığını belirtti.

    Aralık 2011'de Cambridgeshire'da koroner arter tedavisi gören Edinburgh Dükü, Haziran 2012'de ise mesane efeksiyonu rahatsızlığı yaşadı.

    Prens Philip, Aralık 2019'da "önceden var olan bir durum" nedeniyle tedavi gördüğü King Edward Hastanesi'nde dört gece geçirdi.

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