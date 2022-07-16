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    Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü

    Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü

    Suudi Prens Selman'ın Cidde Zirvesi'ne katılmak üzere ülkesine gelen Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'yi burnundan öptüğü anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 14:15
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    Suudi Arabistan ev sahipliğinde, Cidde Güvenlik Zirvesi düzenleniyor.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer alacağı Arap liderler Suudi Arabistan'a geldi.

    Bu kapsamda Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkesine gelen liderleri tek tek karşıladı.

    Selman'ın Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'yi karşılama anlarında ise objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

    Misafirini burnundan öptü

    İki prensin arasında sammi anlar yaşanırken Selman, Al Halife'yi burnundan öptü.

    Batı kamuoyunda bu tablo garipsense de bu ritüel Arap kültüründe önemli bir samimiyet ve saygı göstergesi.

    Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife yi burnundan öptü #1

    Arap kültüründe köklü bir gelenek

    Burundan öpmek, Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Kuveyt ve diğer körfez ülkelerine has selamlaşma şekillerinden biri.

    Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife yi burnundan öptü #2

    Küçük olan burundan öpüyor

    Ancak, selamlaşanların arasında aşırı samimiyet veya saygı varsa bu selamlaşma şeklinde yaşı küçük olanlar yaşı büyük olanları burnundan öpebiliyor.

    Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife yi burnundan öptü #3

    Zirveye katılan liderler

    Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA) haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı’da tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

    Irak Başbakanı Kazımi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugünkü zirve öncesinde ABD Başkanı Biden ile birer görüşme yaptı.

    Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün davet edildiği "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"ne Biden da katılacak.

    Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife yi burnundan öptü #4

    Biden'ın ilk Suudi Arabistan ziyareti

    ABD Başkanı Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor.

    Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı olmuştu.

    Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife yi burnundan öptü #5

    Prens Selman, Bahreyn Prensi İsa Al Halife yi burnundan öptü #6


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