Prenses Diana’nın 40 yıllık otomobili satılıyor

40 yıl önce Prens Charles tarafından hediye edilen 1981 model Ford Escort aracın, 365 bin-487 bin TL arası bir fiyata satılması bekleniyor.

1997 yılında 36 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana’nın 1981 model Ford Escort aracı, açık artırmaya çıkıyor.

Prenses Diana’nın 1982 yılına kadar kullandığı aracın şu anki sahibi olan Tina Kirkpatrick, onun büyük hayranı...

“ONUN BÜYÜK BİR HAYRANIYDIM”

20 yıldır aracın kendisinde olduğunu belirten Kirkpatrick, “Bu aracı alırken bir zamanlar Prenses Diana’ya ait olduğunu biliyorum. Bu yüzden almak istedim. Onun büyük bir hayranıydım. O zamandan beri ikinci aracım olarak kullanıyorum. İnsanlar bana niye satın aldığımı sorduğunda, sınavı geçtiğim ilk araç olduğu için bir bağ kurduğumu söyledim. Gerçek tarihini bilmelerini istemedim.” dedi.

HEDEF 487 BİN LİRA

Prenses Diana’nın eski aracı, 29 Haziran’da Reeman Dansie Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak.

133 bin kilometre yol yapan araç için 30 bin ile 40 bin sterlin (365 bin-487 bin TL) arası bir fiyata ulaşılması bekleniyor.

NİŞAN HEDİYESİ OLARAK VERMİŞTİ

İngiltere’de tahtın bir numaralı varisi olan Prens Charles, söz konusu otomobili nişan hediyesi olarak Prenses Diana’ya sunmuştu.