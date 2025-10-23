Putin: ABD'nin yeni yaptırımları Rusya ekonomisini etkilemeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-ABD hattında gerilim yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki haftalarda yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmesinin ardından Washington yönetiminden yeni bir açıklama yapıldı.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

VLADİMİR PUTİN'DEN AÇIKLAMA

İki ülke arasında gerilim giderek tırmanırken Putin'den yeni bir açıklama geldi.

Rusya'nın yaptırımları bir cevabı olacağını söyleyen Putin, şunları kaydetti:

"YAPTIRIMLAR EKONOMİMİZİ ETKİLEMEYECEK"

Yeni yaptırımlar Rus ekonomisini etkilemeyecek. Yeni ABD yaptırımları, Rusya üzerinde baskı kurma girişimidir. Kendine saygısı olan hiçbir ülke, baskı altında hiçbir şey yapmaz.



Yaptırımlar, dostane olmayan bir eylemdir ve Rusya-Amerika ilişkilerini güçlendirmez. Rusya ve Suudi Arabistan, tükettiklerinden daha fazla petrol satıyor; bu, Amerika Birleşik Devletleri için geçerli değil. Rusya'nın küresel enerji dengesine katkısı çok önemlidir.

"RUSYA'NIN CEVABI CİDDİ OLACAKTIR"