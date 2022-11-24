Putin: Askerlerimizin ihtiyaçları için devlet kuruluşları iyi çalışmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Rus ordusunun ihtiyaçlarını sağlamak için devlet kuruluşlarının kaliteli ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının sağlanması hususunda hükümet nezdinde kurulan koordinasyon kurulu ile çevrim içi toplantı yaptı.

Ukrayna'da süren "özel askeri operasyonu" yürüten askerin teçhizat ihtiyacını gidermek için devlet kurum, kuruluş ve işletmeleri arasında koordinasyon kalitesini ve iş temposunu radikal bir şekilde iyileştirmek için mekanizma oluşturduklarını hatırlatan Putin, olağanüstü önlemler alınmasına gerek olmadığını belirtti.

"Net, kaliteli ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yapmamız gerekiyor"

Putin, "Ancak net, kaliteli ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu, genelde yararlıdır, fakat bu durumda, silahlı kuvvetlerimize özel askeri operasyon esnasında gerekli olan her şeyi sağlamak için gereklidir. Bu, özel askeri teçhizat dahil, ekipman, ilaç, askeri ödenekler, askeri inşaatlar gibi konular için de önemlidir." dedi.

AA'nın haberine göre, ihtiyaç olan her şeyin üretim planları ve teslimat süreleri için hedefler belirlenmesini isteyen Putin, ordu ile savunma sanayisinin yakın ve ortak çalışmaya ihtiyacı olduğuna da dikkati çekti.