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    Putin: Fırat’ın doğusu Suriye’nin kontrolünde olmalı

    Putin: Fırat’ın doğusu Suriye’nin kontrolünde olmalı

    Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı için Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran lideri Hamaney'in ofisinde gerçekleştirilen toplantıda Fırat'ın doğusu için konuştu.
    • 19.07.2022 - 22:38
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 22:40
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    Türkiye, Rusya ve İran arasında başkent Tahran'da düzenlenecek "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"na katılmak için Tahran'ı ziyaret eden Putin, burada İran lideri Hamaney ile görüştü.

    İki ülke arasında işbirliği vurgusu

    Görüşme Hamaney'in ofisinde gerçekleşti.

    İran liderinin basın ofisinin açıklamasına göre, görüşmede Hamaney, iki ülke arasındaki uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de son derece faydalı olduğunu bildirdi.

    "Fırat'ın doğusundaki bölge Suriye güçlerinin kontrolü altında olmalı"

    Putin, Rusya ile İran'ın Kafkasya'daki gelişmeler ve Suriye'deki durum konusundaki yaklaşımının birbiriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Fırat'ın doğusundaki bölge Suriye askeri güçlerinin kontrolü altında olmalıdır." ifadesini kullandı.

    İki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda ilerlediğini vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

    "İran ve Rusya, Suriye'de terörle ortak mücadele ediyor ve askeri alanda da iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra Çin ile de iş birliğini geliştirmek ve üçlü tatbikatları da artırmak için çalışıyoruz."

    Putin: Fırat’ın doğusu Suriye’nin kontrolünde olmalı #1

    "Amerikalılar Fırat'ın doğusundan kovulmalı"

    Hamaney, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ise "Suriye'deki bir diğer önemli konu da Fırat'ın doğusundaki verimli ve petrol zengini bölgelerin Amerikalılar tarafından işgal edilmesidir. Bu sorun da onları o bölgeden kovmakla halledilmelidir." ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna'daki savaşla ilgili, "Kimse savaştan yana değil ve sıradan insanların hayatlarını kaybetmesi büyük bir trajedi fakat Batı'nın tutumu bize tepki vermekten başka bir çare bırakmadı." dedi.

    Putin: Fırat’ın doğusu Suriye’nin kontrolünde olmalı #2

    "Yaptırımlar Batı'ya zarar veriyor"

    Putin, "Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduklarını açıkladılar ancak ABD'nin baskısıyla bunu onayladılar. Bu da onların egemenlik ve bağımsızlıktan yoksun olduklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Yaptırımları eleştiren Putin, "Yaptırımlar Batı'ya zarar veriyor ve bunun sonucunda da petrol fiyatlarındaki artış ve gıda arzı krizi gibi sorunlar ortaya çıkıyor." dedi.

    Hamaney'in doların kullanımını kademeli azaltma teklifine işaret eden Putin, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını belirtti. ​​​​​​​

    Putin: Fırat’ın doğusu Suriye’nin kontrolünde olmalı #3

    "Dolar küresel ticaretin yolundan çekilmeli"

    Küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Hamaney, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir." ifadesini kullandı.

    Ukrayna'daki savaşa da değinen Hamaney, "İran sıradan insanların savaştan muzdarip olmasından hiç memnun değildir ancak Ukrayna konusunda inisiyatif almasaydınız karşı taraf kendi inisiyatifiyle bir savaşa neden olacaktı. NATO, Ukrayna'da durdurulmasaydı bir süre sonra aynı savaşı Kırım bahanesiyle başlatacaklardı." değerlendirmesinde bulundu.

    Putin: Fırat’ın doğusu Suriye’nin kontrolünde olmalı #4


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