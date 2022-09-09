Putin, Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, AB limanları üzerinden Rus gübresinin sevk edilmesine izin vermediğini belirterek "Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yönelik bu ayrımcılık kabul edilemez" dedi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Rusya’nın bu yılın mayıs-ağustos döneminde 6,6 milyon ton tahıl ihraç ettiğini anlatan Putin, “Bunun 6,3 milyon tonu Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine gönderildi. Yıl sonuna kadar 30 milyon tahıl ihraç edeceğiz ve bunu 50 milyon tona çıkarmaya da hazırız.” diye konuştu.

AB'nin Rus gübresi sevkiyatlarına kısıtlamalarını eleştirdi

Putin, AB’nin Rus gübresinin sevkiyatlarına yönelik kısıtlamalarını eleştirerek, “Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yönelik bu ayrımcılık kabul edilemez. Rus gübre üreticileri, Avrupa limanlarında atıl durumda bekleyen yüz binlerce ton gübreyi ihtiyacı bulunan gelişmekte olan ülkelere göndermeye hazır.” ifadelerini kullandı.

"AB Komisyonu sadece AB ülkelerinin alabileceğini duyurdu ama hala yasak"

AB’nin Rus gübresine yönelik yaptırımları kaldırdığını anımsatan Putin, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu'nun, Rus gübrelerinin tedariğinin önündeki engeli ve yaptırımları kaldırdığını biliyoruz ayrıca bu tür kararları kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak 10 Ağustos'ta Avrupa Komisyonu bu konuda bir açıklama yaptı. Bu gübreleri sadece AB ülkelerinin satın alabildiği ortaya çıktı. Gübrelerimizin, Belarus'taki Avrupa limanlarından gelişmekte olan Asya, Afrika ve Latin Amerika pazarlarına tedarik edilmesi hala yasak ve imkansız. Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ortaklarımıza karşı ayrımcılık yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan genel olarak ortaklarla bu tür sorunların çözümünde taraf olan Birleşmiş Milletler'den temsilcilerle çalışmasını rica ediyorum"