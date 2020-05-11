Putin, kısıtlamaları gevşetme kararı aldı

Rus lider, 6 haftalık kısıtlamanın ardından işletmelerin yeniden açılacağını duyurdu.

Koronavirüste sıkıntılı günler yaşayan Rusya, 221 bin 344 vaka ile ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan vaka sayısına rağmen tartışmalı bir karar aldı.

Putin, ülke genelindeki kısıtlamaların gevşetileceğini duyurdu. Karara göre, 12 Mayıs Salı gününden itibaren işletmeler yeniden açılacak.

İŞLETMELER, 6 HAFTA KAPALI KALDI

Rus lider, ülkesinde koronavirüsü durdurmak için uygulanan "çalışma dışı döneminin" 6 hafta sürdüğünü söyledi.

KISITLAMALARI ESNETME KARARI

Kısıtlamaların hafifletilmesinin tüm sektörleri etkileyeceğini belirten Putin, bazı bölgelerin gerekirse daha sıkı kontroller uygulayabileceğini kaydetti.

İDARİ İZİNDE SON GÜN

Rusya'da 28 Mart’tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari iznin 12 Mayıs’tan itibaren son bulacağını bildiren Putin, “Bugün, çalışanlara yönelik idari izin süresi için son gün.” dedi.

HANGİ SEKTÖRLER AÇILACAK

Salgınının, Ruslar'ın gelirlerini ve genel ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Vladimir Putin, "12 Mayıs’tan itibaren ekonomideki kilit öneme sahip madencilik, enerji, iletişim, tarım, sanayi ve inşaat alanındaki işletmelerin faaliyetlerinin yeniden başlaması için gereken şartlar mümkün olan her yerde sağlanacak." ifadesini kullandı.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 656 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 2 bin 9 kişi yaşamını yitirdi.

İTALYA VE İNGİLTERE'Yİ GEÇTİ

Toplam vaka sayısının 221 bin 344'e ulaştığı ülke, İtalya ve İngiltere'yi geride bıraktı.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN MOSKOVA

115 bin 909 vaka ve 1124 ölümün görüldüğü başkent Moskova, salgından en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.