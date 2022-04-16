Putin, Prens Selman ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, 52'nci gününde de devam ediyor.

Avrupa’nın neredeyse yarısına doğalgaz ithal eden Rusya, dünyada en çok petrol rezervi bulunan ikinci ülke Suudi Arabistan ile sıcak temas halinde…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yeniden telefonda görüştü.

Petrol piyasalarındaki gelişmeleri görüştü

AA'nın haberine göre Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği vurgulandı.

Görüşmede, söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmeler yapıldı.

Öte yandan Putin ve Selman, Ukrayna ve Yemen’deki gelişmeleri de ele aldı.