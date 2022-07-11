Putin, Rus vatandaşlığı alınmasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalıların Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıracak olan kararnameye imza attı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin yanı sıra tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

"Basitleştirilmiş Rusya Federasyonu vatandaşlığı"



Kremlin tarafından yayınlanan kararnamede, "Ukrayna, Luhansk ve Donetsk vatandaşlarının veya bu topraklarda kalıcı olarak ikamet eden kişilere basitleştirilmiş Rusya Federasyonu vatandaşlığı" ifadeleri yer aldı.

İHA'nın haberine göre, daha önce Rusya, Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna kentlerinde vatandaşlık dağıtımına başlamıştı.



