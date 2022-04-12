Putin: Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin Putin'den açıklama geldi. Rus lider, Kiev tarafını varılan anlaşmadan uzaklaşmakla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, yaptığı açıklamada, Kiev yönetimini İstanbul'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı.

Ukrayna'ya anlaşma suçlaması

Ukrayna'yı hedef alan Rus lider, "İstanbul'da varılan anlaşmadan saptılar." dedi.

Rus güçlerince Ukrayna topraklarında sürdürülen operasyonlara işaret eden Putin, harekatın ne zaman sona ereceğinin çatışmaların yoğunluğuna bağlı olduğunu söyledi.

"Görüşmeler çıkmaza girdi"

Putin ayrıca, Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerinin çıkmaza girdiğini de sözlerine ekledi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaları durdurmak için Türkiye'nin yanı sıra diğer bazı ülkeler devreye girmiş durumda.

"Rütbelerim yok ama..."

Putin, Kiev'in müzakere pozisyonundaki yeni değişikliğe ilişkin bilgilendirildiği notunu paylaştı.

Gazetecilere verdiği demeçte Putin, "Bildiğiniz gibi rütbelerim yok ama insanlara sadakatle hizmet ediyorum." dedi.

"Zorluklar, Rus halkını birleştiriyor"

Vostoçniy Uzay Üssü'nü ziyareti sırasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesi sonrası konuşan Putin, "Batı'nın, zorlukların Rus halkının bir araya gelmesini sağladığını anlamadığını" ifade etti.

Putin, "Onlar (Batı ülkeleri) gerçekten Rusya Federasyonu'ndaki iç siyasi süreçlere yansıtılan her şeyin gerçekleşmesini istediler. Her zaman yanlış hesap yapıyorlar: Rus halkının, zor koşullarda birleştiğinin farkında değiller. Bunu görecekler ve kendilerini bekleyen sorunlar var." diye konuştu.

Rusya lideri, Batılı ülkelerin "kendileri için sorun yaratmak" istediğini kaydederek, "Bazı sektörlerde kolay olmayacak ama bu zorluklarla başa çıkacağız." ifadesini kullandı.