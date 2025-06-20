Dünyanın gözü İran-İsrail geriliminde...

İki ülke arasındaki gerilim her geçen gün artarken, dünya liderlerinden açıklamalar peş peşe geliyor.

Bu kapsamda son açıklama Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi.

"İRAN'LA HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ"

Putin, "İran'la her gün görüşüyoruz." dedi.

Rusya'nın hem İsrail'le hem İran'la temas halinde olduğunu bildiren Putin, devamında, "Bizim bazı önerilerimiz var." ifadesinde bulundu.

"UKRAYNA'NIN TAMAMI BİZİM"

"Yeni dünya düzenini görüyoruz. Çin ve Rusya olarak yeni dünya düzeni için yolu açık görüyoruz." diyen Rusya Devlet Başkanı, Rusların ve Ukrayna'nın tek bir halk olduğunu belirtti.

Putin devamında, "Ukrayna'nın tamamı bizim" ifadesinde bulundu.