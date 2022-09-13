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    Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl anlaşmasını görüşecek

    Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın tahıl anlaşması konusunu ele alacaklarını söyledi.
    • 13.09.2022 - 22:11
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    Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl anlaşmasını görüşecek

    Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Özbekistan'ın Semerkand kentine gideceğini belirtti.

    "Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak"

    Putin'in zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini anlatan Uşakov, "Telefonla da dahil olmak üzere karşılıklı olarak diyalog devam ediyor. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak. Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak" dedi.

    "Çin, Ukrayna krizine dengeli yaklaşıyor"

    İHA'nın haberine göre 2016 yılında Rusya, Çin ve Moğolistan arasında ekonomik koridor oluşturma yönünde varılan anlaşma çerçevesinde Semerkand'da üç ülke liderlerinin de katılacağı bir zirvenin de gerçekleşeceğini belirten Uşakov, "Bu program 15 Eylül'de gerçekleşecek üçlü toplantıda görüşülecek. Çin, Ukrayna krizine dengeli bir şekilde yaklaşıyor ve Rusya'yı özel bir askeri operasyon başlatmaya zorlayan nedenleri anladığını açıkça beyan ediyor. Elbette bu konu yaklaşan zirvede görüşülecek. Hindistan Başbakanı Modi ile uluslararası konularda bir görüşme yapılacak. Stratejik istikrar, Asya-Pasifik bölgesindeki durum ve tabii ki BM, G20 ve ŞİÖ gibi çok yönlü formatlardaki etkileşim konuları tartışılacak" ifadelerini kullandı.

    Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl anlaşmasını görüşecek #1


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