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    Putin'den İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3'üncü Charles'a tebrik

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kral ilan edilen 3'üncü Charles'a gönderdiği tebrik mesajında "Tahta çıkmanız nedeniyle içten tebriklerimi kabul edin" dedi.
    • 10.09.2022 - 16:30
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    Putin'den İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3'üncü Charles'a tebrik

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahtın varisi 3'üncü Charles bugün resmen kral ilan edildi.

    Tahta çıkan Kral Charles için birçok dünya lideri mesaj yayımlarken, Ukrayna'ya başlattığı saldırılar nedeniyle İngiltere ile tarihinin en kötü diplomatik ilişkilerini yaşayan Rusya'dan da tebrik mesajı gönderildi.

    Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İngiltere'nin yeni kralı 3'üncü Charles'ı tebrik ettiği belirtildi.

    "Tahta çıkmanız nedeniyle içten tebriklerimi kabul edin"

    İHA'nın haberine göre; Putin, Charles'a gönderdiği mesajda, "Tahta çıkmanız nedeniyle içten tebriklerimi kabul edin. Majestelerine başarı ve iyi bir sağlık temenni ederim. En iyi dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

    Putin den İngiltere nin yeni hükümdarı Kral 3 üncü Charles a tebrik #1


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