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    Putin'den Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz yasağı

    Putin'den Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz yasağı

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.02.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 20:04
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı 5'inci gününde devam ediyor.

    Rus ordusu Ukrayna'nın kararlı direnişiyle karşı karşıya.

    Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi dolar karşısında değer kaybı yaşarken, Putin krizi ele almak için bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi.

    YAPTIRIMLARA YANIT

    Putin, toplantı sonrası imzaladığı kararnameyle ABD, AB ve Batılı ülkelerden gelen yaptırımlara yanıt verdi.

    RUS VATANDAŞLARI VE ŞİRKETLERE DÖVİZ YASAĞI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

    Putin den Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz yasağı #1


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