Putin'den Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

"Donbas cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık. Ama bu sorunun Ukrayna yönetimi ve DHC ve LHC yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz.

Şayet gerek duyulursa askerlerimizi Donbas'ta kullanırız"

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