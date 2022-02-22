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    Putin'den Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklama

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2022 - 19:38
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    Putin'den Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklama

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

    "Donbas cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık. Ama bu sorunun Ukrayna yönetimi ve DHC ve LHC yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz.

    Şayet gerek duyulursa askerlerimizi Donbas'ta kullanırız"

    AYRINTILAR GELİYOR..


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