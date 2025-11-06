Rekor seviyede düşmüştü: Çinliler yeniden evlenmeye başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'de korkutan rakamlar...

Vatandaşlık İşleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde 5,15 milyon evlilik akdi yapıldı.

EVLİLİKLER ARTIYOR

Yeni evliliklerin sayısı, 4,75 milyon çiftin evlendiği 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 arttı.

2024'ün ilk 9 ayında 1,97 milyon olan boşanma sayısı ise bu yılın aynı döneminde 2,08 milyona çıkarak nispi bir yükseliş kaydetti.

Çin'de 6,1 milyon yeni evliliğin yapıldığı 2024'te yeni evliliklerin sayısı yıllık bazda yüzde 20,5 azalarak 1980 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Yeni evliliklerin sayısı 2025'in ilk üç ayında da yüzde 8 azalarak geçen yıldaki düşüş eğilimini sürdürmüştü.

EVLİLİKLERİ ARTIRMAYA YÖNELİK TEŞVİKLER

Çin'de merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin, demografik düşüşü önlemek üzere son dönemde evlilikleri teşvik eden adımlar attığı gözleniyor.

Pekin yönetimi, martta, çiftlerin evlilik akdinde nüfusa kayıtlı oldukları şehirlerden hane halkı belgesi alması zorunluluğunu kaldırarak, ülkenin herhangi bir yerinde evlenebilmelerine imkan sağlayan bir düzenleme getirmişti.

Yerel yönetimler de evlilik izni sürelerini yasal sınırların ötesinde uzatarak evlilikleri teşvik etmeye çalışıyor.

Ülkedeki 31 eyalet ve bölgenin 29'u bu yönde kararları kabul etti.

ÖNEMLİ TEŞVİKLER SUNULUYOR

Bazı yerel yönetimler ise evlilikleri teşvik etmek için evlilik kaydı yaptıranlara para ödülleri ve indirim kuponları vadediyor.

Örneğin, ülkenin kuzeyinde Şanşi eyaletine bağlı Luliang şehri, yeni evlilere 1500 yuan (210 dolar) nakit para yardımı yapıyor.

Cıciang eyaletinin Ningbo şehri, evlenen çiftlere belirli ürünlerde kullanılmak üzere 125 yuan (17,5 dolar) değerinde 8'er adet indirim kuponu hediye ediyor.

Bazı yerel yönetimler de çiftlerin nikah törenlerini, mesire yerleri, müzik festivalleri, gece kulüpleri gibi özel yerlerde yapmasına olanak sağlıyor.

Gerek merkezi hükümet gerek yerel yönetimler, annelik izni, çocuk bakımı yardımları gibi politikalarla çocuk yapmayı da teşvik etmeye çalışıyor.

ÇİN'DE NÜFUS AZALIYOR

Çin nüfusun 2022'de başlayan azalma eğilimi, 3 yıldır devam ediyor. 2023'te 1 milyar 409 milyon 670 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bine gerilemişti.

Ülkede 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı.

Ancak ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.