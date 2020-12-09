Euro
9.4551
-0.15%
Dolar
7.7998
-0.25%
Altın
465.23
-1.05%
Borsa
1.357
1.28%
Bitcoin
145.149
-2.52%
EXEN Coin
11.02
0.91%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C
    Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı

    Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı

    Reuters, AB liderlerinin Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını açıkladı.
    • REUTERS
    • 09.12.2020 - 15:38
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 16:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye olası yaptırımların ele alınacağı 10-11 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde, taslak metin Reuters tarafından ortaya çıkarıldı.

    YAPTIRIM KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

    Metinde, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

    AB, TÜRK ŞAHIS VE ŞİRKETLERİ HEDEF ALDI

    Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinden sorumlu daha fazla Türk şahıs ve şirkete yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

    Yaptırımların kabul edilmesi halinde, AB'nin 2019'dan beri halihazırda yürürlükte olan yaptırım listesi temelinde "ek listeler hazırlayacağı" aktarıldı.

    Reuters: AB liderleri Türkiye ye ek yaptırım konusunda uzlaştı #1

    "YUNANİSTAN'I MEMNUN ETMEDİ"

    Ayrıca Türkiye ile ilişkilerde "düzelme" görülmezse, mart ayındaki zirvede yeni adımlar atılacağı bildirildi.

    AB diplomatları, bahsi geçen "hedefli yaptırımların" Yunanistan'ı memnun etmediğini, taslak metin üzerinde müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir