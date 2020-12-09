Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı

Reuters, AB liderlerinin Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye olası yaptırımların ele alınacağı 10-11 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde, taslak metin Reuters tarafından ortaya çıkarıldı.

YAPTIRIM KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Metinde, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

AB, TÜRK ŞAHIS VE ŞİRKETLERİ HEDEF ALDI

Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinden sorumlu daha fazla Türk şahıs ve şirkete yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Yaptırımların kabul edilmesi halinde, AB'nin 2019'dan beri halihazırda yürürlükte olan yaptırım listesi temelinde "ek listeler hazırlayacağı" aktarıldı.

"YUNANİSTAN'I MEMNUN ETMEDİ"

Ayrıca Türkiye ile ilişkilerde "düzelme" görülmezse, mart ayındaki zirvede yeni adımlar atılacağı bildirildi.

AB diplomatları, bahsi geçen "hedefli yaptırımların" Yunanistan'ı memnun etmediğini, taslak metin üzerinde müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

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