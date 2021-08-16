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- Reuters, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal ettiğini duyurdu
Reuters, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal ettiğini duyurdu
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye'nin daha önce üzerinde durulan Kabil Havalimanı'nı koruma planını iptal ettiği iddia edildi.
- AA
- 16.08.2021 - 22:54
- Güncelleme : 16.08.2021 - 23:01
Afganistan tarihi bir süreçten geçiyor.
Taliban ABD'nin ülkeden çekilme sürecinin başlamasından kısa bir süre sonra başkent Kabil'e girerek yönetimi ele aldı.
ABD'nin çekilme süreciyle birlikte Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma planı gündeme gelmişti.
TÜRKİYE KABİL PLANINI İPTAL ETTİ
Taliban'ın öngörülemeyen şekilde kısa bir sürede ülkede yönetimi ele alması bölgeye yönelik planları da etkiledi.
İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nı koruma planını iptal ettiğini son dakika olarak duyurdu.