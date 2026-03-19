Riyad’da 12 İslam ülkesinden İran’a: Saldırılar derhal durdurulmalı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen olağanüstü toplantıda bölge ülkelerinin dışişleri bakanları İran’ın bölgedeki askeri faaliyetlerini ve son saldırıları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığı bilgilere göre toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dışişleri bakanları katıldı.

İRAN'IN SALDIRILARI KINANDI

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, İran’ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Azerbaycan’a yönelik saldırılarının ele alındığı belirtildi.

Bildiride, yerleşim alanları, petrol tesisleri, su arıtma istasyonları, havalimanları ve diplomatik temsilciliklere yönelik balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları kınandı. Saldırıların hiçbir gerekçe ile meşrulaştırılamayacağı vurgulandı.

İRAN'A "SALDIRILARI DURDUR" ÇAĞRISI

Sonuç bildirgesinde, bölgesel güvenliğin sağlanması için İran’dan somut adımlar atması istendi. Tahran yönetimine, krizin çözümü için diplomasiyi devreye sokması ve saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Ayrıca İran’dan uluslararası hukuka, insan haklarına ve iyi komşuluk ilkelerine saygı göstermesi talep edildi.

"MİLİS DESTEĞİ SONA ERMELİ"

Bildiride İran’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uyması gerektiği hatırlatılarak, komşu ülkelerdeki milis gruplara verilen destek ve silah yardımlarının sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Hürmüz Boğazı ve Babu’l Mendeb gibi kritik deniz geçişlerinde uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit edecek eylemlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİNE DESTEK

Toplantı bildirgesinde Lübnan’ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne destek verildiği belirtilirken, ülkede silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik kararların desteklendiği kaydedildi.

Bakanlar ayrıca İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını ve bölgedeki yayılmacı politikalarını eleştirirken, bölgedeki gelişmeler karşısında ortak tutum geliştirmek amacıyla istişarelerin sürdürüleceğini duyurdu.

BÖLGEDEKİ GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılar başlatmış, İran ise buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de bazı hedeflere saldırılar düzenlemişti.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı. Bölgedeki gerilim ise uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.