Roblox Rusya'da engellendi

Dünya çapında popüler oyun platformu Roblox, küresel çapta tartışma konusu.

Rusya’da Roblox, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle engellendi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan yazılı açıklamada, bugün Roblox’ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"TERÖR VE LGBT PROPAGANDASI YAPILIYOR"

Roblox’a Rusya’da erişim engeli getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Roblox oyununda, aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapılıyor.” denildi.

Açıklamada, oyunda çok sayıda uygunsuz içeriğin yer aldığının altı çizilirken, çocukların da zaman zaman cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.

Günlük yaklaşık 110 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta kullanıcılar arasında 9 yaşın altındakilerin oranı yüzde 20 iken kullanıcıların çoğu 16 yaşın altında.

TÜRKİYE'DE DE ENGELLENMİŞTİ

Roblox, Türkiye'de de çocuklar için olumsuz sosyal ortamlar yarattığı ve istismar olaylarına sebep olduğu gerekçesiyle engellenmişti.

Erişim engeli getirildiğinden beri kararı protesto eden ve üzüntülerini dile getiren birçok çocuk günümüzde hala oyunun yasağının bir gün kalkacağını umuyor.