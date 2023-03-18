Robot bilimci grup: Afgan kızlarının yetenekli olduğunu gösteriyoruz Akranlarına ilham kaynağı olan grup, adlarını ilk defa 2017'de aldıkları ödülle duyurdu. Grup üyelerinden Asife, "Kafamızda bir sürü fikir vardı" dedi.

Kendilerini "Afgan Hayalperestler" olarak adlandıran grup, Katar tarafından himaye ediliyor.

Robot bilimci grup, eğitimleri için Doha yönetiminin sağladığı bursla çalışmalarını sürdürüyor.

İlham kaynağı oldular

Yaşları 15 ile 19 arasında değişen Afgan Hayalperestler, son yıllarda geliştirdikleri projelerle akranlarına ilham kaynağı oldu.

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinden gelen Afgan grup, adlarını ilk defa 2017'de ABD'de 164 ülkenin katıldığı Uluslararası Robot Şampiyonası Özel Ödülü'nü kazanınca duyurdu.

Afgan grubun vize mücadelesi

Turnuvaya Afganistan'dan ilk kabul edilen grup olma başarısını gösteren kızlar, vize işlemleri için büyük mücadele verdiler.

İlk talepleri reddedilince ikinci bir başvuru daha yaptılar ancak o da reddedildi. Turnuvaya katılmaları ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilgili makamlardan kararı yeniden gözden geçirmelerini istemesiyle mümkün oldu.

Salgın döneminde ellerini taşın altına koydular

Grup, Afgan Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgınıyla mücadele kapasitesini artırma amacıyla Massachusetts Institute of Technology (MIT) mühendislerinin bir solunum cihazı tasarımını, otomobil yedek parçaları kullanarak tasarladı.

Herat Valisi'nin daha fazla solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını açıklamasının üzerine işe koyulan kızlar, ABD'deki Harvard Üniversitesi'ndeki uzmanların da rehberliğinde 4 ay boyunca çalıştı ve Temmuz 2020'de düşük maliyetli buluşlarını hayata geçirdi.

Katar, Afgan hayalperestlere sahip çıktı

Robot bilimciler, ABD'nin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Katar tarafından ülkelerinden tahliye edildiler.

Katar, sibernetik ve robot bilim alanında çalışan Afgan gruba, Katar Vakfı ve Katar Kalkınma Fonu'nun stratejik ortaklığıyla eğitimlerini tamamlamaları için burs verdi.

Afgan grup, 5-9 Mart tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı kapsamında da ürünlerini sergilediler.

"Afgan kızlarının yetenekli olduğunu göstermek için buradayız"

Afgan kızlar, vatanlarına duydukları özleme rağmen hedeflerini geliştirmek için çalışmaya devam ediyor.

Grup üyelerinden Asife Emini, "Afgan hayalperestler olarak, bilgi birikimimizi, çabamızı ve Afgan kızlarının da diğer tüm dünya kızları gibi yetenekli olduğunu göstermek için buradayız." dedi.

Konferans kapsamında, çiftçilerin hasat yapmasına yardımcı olacak tarım robotu, mayın tespit edebilen robot, ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden robot ve göz hareketiyle kontrol edilebilen tekerlekli sandalye gibi geliştirdikleri ürünleri sergilediklerini aktaran Emini şunları kaydetti:

"Kafamızda bir sürü fikir vardı"

Bizler çok şanslıyız çünkü Katar hükümetinin desteğiyle buraya geldik. Bize eğitimimizi tamamlama ve hedeflerimizi gerçekleştirme fırsatı verdiği için Katar'a minnettarız. Kafamızda bir sürü fikir vardı.



Şimdi ihtiyaç duyduğumuz tüm alet ve ekipmana kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Katar'da ve Katar Vakfı'nda olmak, hayallerimizi ve görmek istediğimiz değişimi gerçekleştirmemize olanak sağladı.