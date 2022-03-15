Roman Abramovich'in yaptırımlardan sıyrılma çabası

Milyarder iş insanı, yaptırım kıskacından kurtulabilmek için çareyi yer değiştirmekte buldu.

Rus asıllı İsrail vatandaşı Roman Abramovich, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Ukrayna'ya saldırılar sonrası İngiltere'de yaptırımlarla karşılaşan Abramovich'in, 1,8 milyar euro yatırım yaptığı Chelsea'deki yönetim yetkilerine son verildi.

ABRAMOVICH YAPTIRIM KISKACINDA

Yatlara ve diğer çeşitli araçlara sahip olan Abramovich'in ülkedeki mal varlığı dondurulurken, söz konusu iş insanı ambargoların ardından çareyi İngiltere'yi terk etmekte buldu.

Abramovich'in uçağının 13 Mart Pazar günü Tel Aviv 'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı ve ardından Moskova'ya hareket ettiği belirtildi.

YATLARININ YERİ DEĞİŞTİRİLİYOR

Öte yandan Abramovich'in 1 milyar sterlinlik Solaris ve Eclipse adlı yatlarının yerlerinin, alıkonulma endişelerinin gölgesinde değiştirildiği belirtiliyor. Bloomberg'ün verilerine göre, Abramovich'in 13,6 milyar dolar varlığı bulunuyor.

"YORGUN VE ZAYIF"

İngiltere basınından Mail, "Milyarder oligark, öğle vakti özel jetiyle Tel Aviv'den kaçarken yorgun ve zayıf görünüyordu." dedi.

Abramovich'in hamlesinin, İsrail'in "Yaptırım uygulanan oligarklar için güvenli liman olmayacağız" şeklindeki açıklamasından saatler sonra geldiğine dikkat çekildi.