Rum Basını: İsrailliler Kıbrıs’ta 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' arıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) İsrailli yatırımcıların arazi ve konut alımlarını gündemine taşıyan Politis gazetesi, “Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs’tan arazi alıyor?” başlıklı haberiyle dikkat çekti. Gazete, İsrail-İran geriliminin ardından GKRY’ye yönelen İsrailli sayısının 15 bine ulaştığını belirtti.

Haberde, Kovid-19 salgını döneminde de İsraillilerin Güney Kıbrıs’ı “arka bahçeleri” gibi kullandığına vurgu yapılırken, Yahudi Chabad Örgütü’nün bölgedeki güçlü varlığına işaret edildi. Örgütün GKRY’de 6 konut, bir sinagog, bir anaokulu, dini ritüel banyosu (Mikve), helal sertifikasyon kuruluşu (Kaşrut), mezarlık ve yaz aktiviteleri için alanlara sahip olduğu aktarıldı.

Gazete, GKRY’de İsraillilerin neredeyse kendi şehirlerini oluşturduklarını iddia etti.

"İSRAİL, KIBRIS'I İŞGAL EDİYOR"

GKRY’de ana muhalefet partisi konumundaki aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde İsraillilerin ülkede kontrolsüz arazi alımlarına karşı uyarılarda bulundu. “Ülkemiz elden gidiyor, İsrail bizi işgal ediyor” ifadelerini kullanan Stefanu, kritik bölgelerdeki mülk edinimleriyle ulusal güvenliğin tehdit altında olduğunu savundu:

Siyonist okullar ve sinagoglar inşa ederek kapalı getto alanları yaratma eğilimi gelişiyor. İsraillilerin Kıbrıs’ta önemli ekonomik merkezleri ve geniş toprakları organize şekilde satın aldıklarını gözlemliyoruz.

AKEL’in sosyal medya paylaşımlarında ise “Yeni İsrail” ve “İsrail’in yeni işgal ettiği ülke” gibi ifadeler öne çıktı.