Rum kesiminin lideri Anastasiadis'ten hadsiz paylaşım

Kıbrıs'ta Türklere yönelik zulme son vermek için başlatılan Barış Harekatı'nın yıldönümünde GKRY Lideri Nikos Anastasiadis'ten çirkin bir paylaşım geldi. Anastasiadis, Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan tam 48 yıl önce Kıbrıs'ta yaşıyan Rumların zulmüne dur dedi.

Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti.

KKTC'nin bağımsızlığının da kutlandığı 20 Temmuz tarihi, adadaki Türkler için ayrı bir önem taşımaya devam ediyor.

Zihniyet hala aynı

Rum tarafının yaptığı işkenceler ve katliamlar akıllarda hala tazeyken, aradan yıllar geçse de zihniyet değişmedi.

Son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ın kurtarılmasının yıldönümünde çirkin bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'yi işgalcilikle suçlamaya kalkan Anastasiadis, paylaşımında haddini aşan ifadeler kullandı.

"Vatandaşlarımız evrensel haklardan mahrum bırakıldı"

Anastasiadis'in paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden 48 yıl sonra bugün hâlâ çalan sirenin keskin sesi, bize ağır sorumluluğu bir kez daha hatırlattı: Bu hüzünlü yıl dönümü, adamızın bölündüğü, vatandaşlarımızın evrensel haklardan mahrum bırakıldığı son yıl olsun."



