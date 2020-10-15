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    Rumlar, Irina Hurskaya'nın katilini ihbar edene para ödülü verecek

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Limasol'da ölü bulunan Belarus uyruklu Irina Hurskaya’nın katil zanlısı Litvanyalı Aistis Mikalauskas'ı arıyor.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 14:13
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    Rumlar, Irina Hurskaya'nın katilini ihbar edene para ödülü verecek

    GKRY'nin Limasol kentinde geçtiğimiz Cumartesi günü Belarus uyruklu Irina Hurskaya, 15 yaşındaki oğlu tarafından yatak odasında ölü olarak bulunmuştu.

    CİNAYETE KURBAN GİTTİ

    Rum polisinin olay yerinde yaptığı ön incelemelerde cinayete kurban gittiği belirlenen kadının kafatası ve vücudunun birçok yerinde yaralar olduğunu tespit edildi.

    Polis, şimdi her yerde cinayet şüphelisi olarak Litvanya uyruklu 29 yaşındaki Aistis Mikalauskas’ı arıyor.

    Irina Hurskaya

    Limasol’de işlenen cinayet kapsamında Mikalauskas’ın Türk tarafına kaçmaması için geniş önlemler alınırken, Türk polisinin de bu konuda uyarıldığı belirtildi.

    İHBAR EDENE 20 BİN EURO ÖDÜL

    Cinayete kurban giden Irina Hurskaya’nın ailesi ise polise cinayet zanlısının yeri ya da yakalanmasına yardımcı olacak her türlü bilgi ve ihbar için 20 bin Euro ödül verileceğini duyurdu.

    Ölü bulunan kadının ailesi yaptığı açıklamada, "Yakalanması hususunda her türlü bilgiye ihtiyacımız var, lütfen bu caninin yakalanmasına insanlık namına yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

    Irina Hurskaya

    Aistis Mikalauskas

    Aistis Mikalauskas

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