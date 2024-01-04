Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna mobil operatörüne sızdı Korsanların, uzun süredir Kyivstar mobil operatöründe bulunduğu ortaya çıktı. Ukraynalı siber güvenlik yetkilisi, "Binlerce sanal sunucu ve bilgisayar dahil her şeyi yok ettiler" dedi.

ensonhaber.com

Rus bilgisayar korsanları, Ukrayna'ya siber saldırı düzenledi.

Geçen aralık ayında düzenlenen saldırıda "on milyonlarca Ukraynalı" mobil iletişime ve internete erişemedi.

Açıklama, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Siber Güvenlik Departmanı Başkanı Ilya Vityuk'tan geldi.

Vityuk, Rus bilgisayar korsanlarının "en az Mayıs 2023'ten bu yana" Kyivstar mobil operatörünün sisteminde bulunduğunu söyledi.

En az Mayıs 2023'ten beri sistemde bulunuyorlardı

Vityuk, "Bu noktada en az Mayıs 2023'ten beri sistemde olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne zamandan beri tam erişime sahip olduklarını şimdi söyleyemem. Muhtemelen en azından kasım ayından beri." ifadelerini kullandı.

Söz konusu Ukraynalı yetkiliye göre, sisteme sızma faaliyeti, "büyük bir yıkıma" neden oldu. Saldırının, "psikolojik bir darbe vurmayı ve istihbarat bilgileri toplamayı" amaçladığına dikkat çekildi.

"Neredeyse her şeyi yok ettiler"

Rus bilgisayar korsanlarının, binlerce sanal sunucu ve bilgisayar da dahil olmak üzere "neredeyse her şeyi yok ettiği" bildirildi.

Aralık ayında Kyivstar'a düzenlenen saldırının, "muhtemelen bir mobil operatörün çekirdeğini tamamen yok eden siber saldırının ilk örneği" olduğu belirtiliyor.

Kişisel bilgilere ulaştılar

Kommersant'ın aktardığına göre, korsanların mart ayında Kyivstar sistemine girmeye çalıştığı, kasım ayında operatör kullanıcılarının telefonlarının konumlarına ve kişisel bilgilerine ulaştıkları kaydedildi.

Kasım ayından bu yana, bilgisayar korsanlarının SMS'lere müdahale edebildiği ve Telegram hesaplarını çalma aşamasına geçtiği bilgisi paylaşıldı.