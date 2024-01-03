Polonya'nın Ukrayna önerisi: Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler verelim Varşova'dan yapılan açıklamada, yaptırımlar aracılığıyla Rusya'nın silah üretim kapasitesinin sekteye uğratılması gerektiği belirtildi. Kiev yönetimine uzun menzilli füzeler verilmesi savunuldu.

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Rus ordusu, Ukrayna topraklarını hedef almaya devam ediyor.

Son saldırı, başkent Kiev'in Podilski bölgesine düzenlendi. Kiev'in yanı sıra kuzeydoğudaki Harkiv'e saldırılar sonucu ölüler ve yaralılar kayıtlara geçti.

Rusya'nın saldırı dalgası nedeniyle Ukrayna'dan kaçan sivillerin çoğunluğu, çareyi komşu Polonya'ya sığınmakta buldu.

Varşova yönetimi, bombardımanların ardından F-16 savaş uçaklarını Ukrayna sınırına devriye için gönderdi.

"Putin'in anlayacağı dilden yanıt vermeliyiz"

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Ukrayna'ya saldırılara, Putin'in anlayacağı dilden yanıt vermeliyiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Sikorski, saldırıları caydırmak için Kiev'e uzun menzilli füzelerin teslim edilmesi gerektiğini savundu.

"Yaptırımları sıkılaştırmalıyız"

Sikorski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Kaçak bileşenlerle yeni silahlar yapamayacak şekilde yaptırımları sıkılaştırmalıyız.

Uzun menzilli füze teklifi

Polonyalı bakan, Rusya'nın füze fırlatma alanlarını ve komuta merkezlerini yok etmesi için Kiev yönetimine uzun menzilli füzeler vermeleri gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'ya desteği artırıyorlar

Polonya, Ukrayna'nın müttefikleri arasında yer alıyor. Varşova'da Başbakan Donald Tusk liderliğindeki yeni yönetim, komşu ülkeye verdiği siyasi desteği artırmaya başladı.

The Guardian'ın aktardığına göre, Radoslaw Sikorski, aralık ayında yeni Avrupa Birliği yanlısı hükümette Polonya Dışişleri Bakanı olarak atandı.

"Batı, ekonomisini harekete geçirmeli"

Sikorski, ilk yurt dışı ziyaretinde Ukrayna'ya giderek, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmak için ekonomisini "harekete geçirmesi" gerektiğini söyledi.