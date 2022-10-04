Rus yetkili, Belarus'un kendi ülkesinin toprağı olduğu imasında bulundu. Canlı yayına katılan diğer konuk araya girdi.

Rusya Devlet Duması üyesi ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitry Sablin, Rossiya 1'de Belarus ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sablin, Belarus hakkında konuşmadan önce Rusya'nın Ukrayna ile savaşında nerede olduğu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Rus TV'sinde Belarus yorumu

Savaşın Rusya ile Ukrayna arasında değil, Rusya ile Batı arasında bir savaş olduğunu savunan Sablin, "Çocuklarımızın ve torunlarımızın güvenliğinin temellerini atıyoruz." dedi.

"Kesinlikle kazanacağımızdan şüphem yok." diyen Sablin'in sözlerine, sunucu Vladimir Solovyov müdahalede bulundu.

Rus devlet televizyonunda tartışma: Belarus, Rusya'nın bir parçası VİDEO



"Belarus bizim parçamız"

Konuşmanın öncesine işaret eden Solovyov, "Küçük bir düzeltme: Müttefikimiz yok dediniz ama Belarus var." ifadesini kullandı.

Gülümseyerek karşılık veren Sablin, "Belarus, Rusya'nın bir parçası." diye konuştu.

Diğer konuk araya girdi

Bunun üzerine diğer konuk Vadim Gigin araya girerek, "Hayır. Belarus, bağımsız bir ulus. Onlar bir cumhuriyet." şeklinde düzeltme yaptı.