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    Rus devlet televizyonunda tartışma: Belarus, Rusya'nın bir parçası

    Rus yetkili, Belarus'un kendi ülkesinin toprağı olduğu imasında bulundu. Canlı yayına katılan diğer konuk araya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 11:26
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    Rus devlet televizyonunda tartışma: Belarus, Rusya'nın bir parçası

    Rusya Devlet Duması üyesi ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitry Sablin, Rossiya 1'de Belarus ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Sablin, Belarus hakkında konuşmadan önce Rusya'nın Ukrayna ile savaşında nerede olduğu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

    Rus TV'sinde Belarus yorumu

    Savaşın Rusya ile Ukrayna arasında değil, Rusya ile Batı arasında bir savaş olduğunu savunan Sablin, "Çocuklarımızın ve torunlarımızın güvenliğinin temellerini atıyoruz." dedi.

    "Kesinlikle kazanacağımızdan şüphem yok." diyen Sablin'in sözlerine, sunucu Vladimir Solovyov müdahalede bulundu.

    Rus devlet televizyonunda tartışma: Belarus, Rusya'nın bir parçası VİDEO

    "Belarus bizim parçamız"

    Konuşmanın öncesine işaret eden Solovyov, "Küçük bir düzeltme: Müttefikimiz yok dediniz ama Belarus var." ifadesini kullandı.

    Gülümseyerek karşılık veren Sablin, "Belarus, Rusya'nın bir parçası." diye konuştu.

    Diğer konuk araya girdi

    Bunun üzerine diğer konuk Vadim Gigin araya girerek, "Hayır. Belarus, bağımsız bir ulus. Onlar bir cumhuriyet." şeklinde düzeltme yaptı.

    Rus devlet televizyonunda tartışma: Belarus, Rusya nın bir parçası #1

    Rus devlet televizyonunda tartışma: Belarus, Rusya nın bir parçası #2


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