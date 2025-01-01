Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu

AA

Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatında yeni bir döneme girildi.

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Bu karar, enerji sektöründe önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen gaz sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği duyuruldu.

UKRAYNA ANLAŞMAYI UZATMAYI REDDEDİYOR

Şirket, Ukrayna’nın anlaşmayı uzatmayı reddettiğine dikkat çekerek, “Gazprom, Ukrayna üzerinden doğalgaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğalgazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor.” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.

TEK GÜZERGAH TÜRKİYE

Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.