Rus keşif uçağından Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş

Rusya'ya ait eniz keşif, istihbarat ve karakol uçağı olarak bilinen Tu-142 tipi uçak, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın en önemli keşif uçaklarından biri olarak bilinen Tu-142 tipi deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağının bugün Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI DA DEVRİYE YAPTI

Açıklamada keşif uçağına Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı Su-30 tipi uçakların eşlik edildiği belirtildi. Bu uçuştan önce yine Rusya Hava Kuvvetleri’ne bağlı 2 adet Tu-22M3 tipi bombardıman uçağının hava devriyeleri gerçekleştirdiği, söz konusu uçakların havada 4 bin 500 kilometre mesafe kaydettikten sonra üslerine geri döndüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Tu-142 tipi keşif uçağının ve öncesinde hava devriyesi yapan bombardıman uçaklarının uçuşlarının uluslararası hukuka uygun uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.