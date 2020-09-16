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    Rus keşif uçağından Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş

    Rusya'ya ait eniz keşif, istihbarat ve karakol uçağı olarak bilinen Tu-142 tipi uçak, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 22:10
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    Rus keşif uçağından Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın en önemli keşif uçaklarından biri olarak bilinen Tu-142 tipi deniz keşif, istihbarat ve karakol uçağının bugün Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu.

    BOMBARDIMAN UÇAKLARI DA DEVRİYE YAPTI

    Açıklamada keşif uçağına Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı Su-30 tipi uçakların eşlik edildiği belirtildi. Bu uçuştan önce yine Rusya Hava Kuvvetleri’ne bağlı 2 adet Tu-22M3 tipi bombardıman uçağının hava devriyeleri gerçekleştirdiği, söz konusu uçakların havada 4 bin 500 kilometre mesafe kaydettikten sonra üslerine geri döndüğü aktarıldı.

    Rus keşif uçağından Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş #1

    Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Tu-142 tipi keşif uçağının ve öncesinde hava devriyesi yapan bombardıman uçaklarının uçuşlarının uluslararası hukuka uygun uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

    Rus keşif uçağından Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş #2

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