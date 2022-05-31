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    Rus milyarder Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti

    Rus oligark Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin (AB) martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı.
    • 31.05.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 21:46
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    Rus milyarder Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası başlayan savaşta, ABD, İngiltere, Batı ve AB yaptırım uyguladı.

    Rus oligarkların bulunduğu yaptırım listesine İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç de eklendi.

    Dava açtı

    AA'nın haberine göre Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesinde dava açtı.

    Mal varlıkları doldurulmuştu

    AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.

    AB Konseyi'nin yaptırım kararında, Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtilmişti.

    Rus liderle olan bağlantının Abramoviç'in servetini korumasına yardımcı olduğu iddia edilen kararda, ana hissedarı olduğu Evraz şirketinin ülkedeki en büyük vergi mükelleflerinden olduğu ve Rus karar vericilerden fayda sağladığı ifade edilmişti.

    Rus milyarder Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti #1

    Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı

    Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin yaptırım kararının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 2,5 milyar sterlin karşılığında Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.

    Rus milyarder Roman Abramoviç, AB yaptırımını dava etti #2


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