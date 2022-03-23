Başkent Kiev ve Çernihiv kentlerini birleştiren köprü, Rus güçleri tarafından bombalandı. Çernihiv Valisi, 'Zaten eskiydi, kahramanların şehri, zaferden sonra daha iyi bir köprüyü hak ediyor' dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı 28'inci gününde aralıksız sürüyor.

Savaş mağduru aileler ise bombardıman altındaki ülkelerinden göç ediyor.

Saldırısından vazgeçmeyen Rus ordusu, başkent Kiev ve Çernihiv kentlerini birbirine bağlayan köprülerden birini bombalayarak kullanılamaz hale getirdi.

"YENİ VE DAHA İYİ BİR KÖPRÜ YAPACAĞIZ"

Saldırıyı doğrulayarak olay yerinden açıklama yapan Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, "Günaydın Çernihiv. Buradan görüntü çekmek istemiyordum ama daha sonra çekmeye karar verdim. Bu gece Ruslar köprüyü vurdu. Ancak bu, Çernihiv şehrine insani yardım ulaştırmamıza engel olmayacak. Biz yeni ve daha iyi olan bir köprü yapacağız. Zaten eskiydi.

Rus ordusu, Kiev ve Çernihiv'i birbirine bağlayan köprüyü vurdu VİDEO







"UKRAYNA ORDUSUNA İNANIYORUZ"

Kahramanların şehri, zaferden sonra daha iyi bir köprüyü hak ediyor. Herkes kendi işini yapıyor. Çalışıyoruz, Ukrayna ordusuna inanıyoruz. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.