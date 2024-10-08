Rus petrol şirketleri, dizel ihracat yasağı getiriyor Rus petrol şirketleri, üretici olmayan şirketlere dizel ihracat yasağını gündemine aldı.

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Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kendisine yönelik yaptırımları göğüslemek ve ekonomisini iyileştirmek için üst üste kararlar almaya devam ediyor.

Rus petrol şirketleri, sübvansiyonları kaybedebilecekleri gerekçesiyle dizel üretmeyen şirketlere yönelik ihracat yasağı getirilmesini değerlendiriyor.

KARAR KISA SÜREDE BELLİ OLACAK

Interfax haber ajansında yer alan kaynaklara göre, Rus petrol şirketlerinin en kısa sürede konu hakkında net bir tavır geliştirmesi bekleniyor.