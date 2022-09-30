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    Rus televizyonunun iddiası: Boru hattını İngiliz dalgıçlar patlattı

    İngiliz dalgıçların, eylemleriyle boru hattını sabote ettiği iddiası ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 16:36
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    Rus televizyonunun iddiası: Boru hattını İngiliz dalgıçlar patlattı

    Rusya ve Almanya arasında doğalgaz akışını sağlayan Kuzey Akım boru hattında sızıntılar meydana geldi.

    Avrupa Birliği (AB), sızıntıların kasıtlı yapılmış olduğunu düşünüyor.

    AB Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Tesadüf değil, aksine kasıtlı bir eylemin sonucu." dedi.

    Rus TV'sinde boru hattı iddiası

    Rus devlet televizyonu Rossiya 1 sunucusu Olga Skabeyeva ise yaşananlarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

    Skabeyeva, İngiliz dalgıçlar tarafından boru hattının sabote edildiği imasında bulundu.

    İngiliz dalgıçları işaret etti

    Sunucu, "Bombalanan yerdeki askeri aktiviteye bakarsanız, çok sayıda tesadüflerin olduğunu görürsünüz. Patlamanın ertesi sabahı Beyaz Saray'a, İngiliz tüplü dalış tatbikatlarının üçüncü gün devam ettiğine dair bir haber geldi." dedi.

    Rus televizyonunun iddiası: Boru hattını İngiliz dalgıçlar patlattı ViDEO

    "Amerikan askeri helikopteri olay yerindeydi"

    İddiasını sürdüren Rus sunucu, "Londra, aynı gün onları, yabancı kara sularında önemli bir tatbikat yapmaları nedeniyle bir tür muharebe liyakatinden dolayı ödüllendirdi." ifadesini kullandı.

    Skabeyeva, patlamadan birkaç hafta önce, bir Amerikan askeri helikopterinin olay yerinde olduğunu ileri sürdü.

    Rus televizyonunun iddiası: Boru hattını İngiliz dalgıçlar patlattı #1

    Putin: Anglo-Saksonlar sabotajlara başladı

    Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar." diyerek, söz konusu iddiayı destekledi.

    Rus televizyonunun iddiası: Boru hattını İngiliz dalgıçlar patlattı #2


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