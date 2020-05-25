Rus turistlere yurt içinde tatil yapın tavsiyesi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüs salgınını işaret ederek, "Birkaç günlük tatil için çok büyük bedeller ödenebilir." dedi.

Yaz mevsimine az bir süre kalırken, tatilciler turizm sezonunun açılmasını bekliyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüs ile mücadele konusunda yetkililer ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede yaklaşan sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mişustin, koronavirüs salgını nedeniyle Rus vatandaşlarından yurt dışında tatil yapma konusunda acele etmemelerini istedi.

"YURT DIŞI SEYAHATLERİNDEN KAÇININ" ÇAĞRISI

Salgın ile mücadelede belli bir başarıya ulaştıklarını belirten Mişustin, virüsün ülkeye dışardan geldiğini göz önünde bulundurarak yurt dışına turistik seyahatlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Pek çok devletin ekonomisinde turizmin büyük gelir kaynağı olduğu için sezonu açtığına ve önlemleri gevşettiğine dikkati çeken Mişustin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ise riskin hala devam ettiğini belirttiğini, uluslararası seyahatlere yönelik önlemlerin gevşetilmesini tavsiye etmediğini hatırlattı.

"BİRKAÇ GÜNLÜK TATİL İÇİN..."

Rus vatandaşlarından yurt dışına seyahat konusunda acele etmemesini isteyen Mişustin, "Birkaç günlük tatil için çok büyük bedeller ödenebilir. Rusya’ya virüs taşımanın en küçük olasılığını bile kabul edemeyiz." dedi.

"TATİLİNİZİ ÜLKENİZDE YAPIN" ÖNERİSİ

Vatandaşların yaz tatilini ülke dışına çıkmadan da yapabileceğini dile getiren Mişustin, "En iyi ve en güvenli şekilde tatilinizi ülkenizde geçirebilirsiniz. 1 Haziran’dan itibaren ülkenin pek çok bölgesinde sağlık lisansı olan sanatoryumlar faaliyetlerine başlayacak.

Diğer aşamada ise salgın ile ilgili olumlu gidişat halinde bölge yönetimleri sahilleri tam olarak açabilir." ifadesini kullandı.

Rusya’da toplam koronavirüs vakası 353 bin 427’ye, ölü sayısı ise 3 bin 633’e ulaşmıştı.