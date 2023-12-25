Rus üretimi elektrikli araç Amber tasarımı ile dalga konusu oldu Tamamen Rusya'da tasarlanarak üretimine başlanan elektrik araç Amber, tasarımı nedeniyle sosyal medyada dalga konusu olurken araca 'Tesla katili' lakabı takıldı

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Teknolojinin hızına yetişmek imkansız bir hale geldi...

Henüz tam anlamıyla hissedilmese de fosil yakıtlı araçlar hayatımızdan çıkmak üzere.

Bunun nedeni ise elektrikli araçların giderek sektörde tuttuğu yeri genişletmesi.

Hemen hemen bütün büyük otomobil firmaları elektrikli modeller üretirken Tesla gibi teknoloji şirketleri de tamamen bu alanda çalışmalar yürütüyor.

Türkiye'nin yerli ve milli Togg'u üretmesi gibi ülkeler de bu alanda yatırımcılarını teşvik ederek bu alanda bir yer tutma çabasında.

Rusya Amber'i tanıttı

Bu kapsamda Rusya, ilk elektrikli aracı Amber'i tanıttı.

Tanıtılan aracın teknik özelliklerinden ziyade görünümü dikkat çekti.

Görünümü dalga konusu oldu

Tamamen Rusya'da tasarlanarak üretilen Amber'in tasarım hatları, sosyal medyada dalga konusu oldu.

"Tesla katili"

'Tesla katili' lakabı takılan araç, başta Ukrayna gündeminde olmak üzere sosyal medyada esprilerin konusu olurken kullanıcılar, 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla'yı hatırlattı.

Kullanıcılar, Amber'in o yıllarda üretilen ve otomobil dünyasında en çirkin tasarımlardan biri olarak anılan Multipla'dan bile daha çirkin olduğunu söyledi.

Ukrayna işgalinden sonra kapandı

Amber adı verilen elektrikli araçlar, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretilecek.

Avtator, 2008 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve montajcılarından biriydi. Birçok marka tarafından işletilen firma, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından kapanmıştı.