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    Rus vatandaşları, kısmi seferberlikle ilgili düşüncelerini anlattı

    Putin'in çağrısından sonra Ruslara ne düşündükleri soruldu. Savaşa hazır olduğunu söyleyenler kadar, "Politik oyundan etkilenmek istemiyoruz" diyenler de vardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:51
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    Rus vatandaşları, kısmi seferberlikle ilgili düşüncelerini anlattı

    Rusya, Ukrayna savaşında binlerce askeri devreye almaya hazırlanıyor.

    Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilan ettiği kısmi seferberlik kapsamında, tecrübeli 300 bin askeri göreve çağırdı.

    "Savaşmaya ihtiyacımız yok"

    Birçok Rus vatandaşı, çağrının ardından ülkeyi terk etmeye başlarken, Rusya sokaklarındaki insanlara mikrofon uzatıldı.

    Bazıları savaşı desteklemediklerini söylerken, "Ailemin geçimini sağlamak için çalışmak zorundayım. Savaşmaya ihtiyacımız yok." dedi.

    "21. yüzyıldayız, ne için savaşıldığını anlamıyorum"

    Savaşın kötü bir fikir olduğunu dile getirenler, "21. yüzyılda yaşıyoruz. Savaş, sorunları çözmek için tek yol değil. Ne için savaşıldığını anlamıyorum. Neden Ukrayna'yı işgal ettik?" ifadelerini kullandı.

    Rus vatandaşlarının kısmi seferberlikle ilgili söyledikleri VİDEO

    Savaşa hazır olanlar: Ülkemizin onurunu savunacağız

    Kimi Rus vatandaşları da kendilerini "vatansever" olarak tanımlarken, bildirim gelmesi halinde savaşmaya gideceklerini ve ülkelerinin "onurunu savunacaklarını" söyledi.

    "Politik oyundan etkilenmek istemiyoruz"

    Radio Free Europe'a demeç veren başka biri ise "Üç çocuğumuz var. Ailemin herhangi bir politik oyundan etkilenmesini istemiyorum." diye konuştu.

    Rus vatandaşları, kısmi seferberlikle ilgili düşüncelerini anlattı #1

    Rus vatandaşları, kısmi seferberlikle ilgili düşüncelerini anlattı #2

    Rus vatandaşları, kısmi seferberlikle ilgili düşüncelerini anlattı #3

    Rus vatandaşları, kısmi seferberlikle ilgili düşüncelerini anlattı #4


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