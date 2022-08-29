Ruslara AB'den vize engeli

Ukrayna ile savaşını sürdüren Moskova'ya karşı caydırıcı önlemler almak isteyen Avrupa Birliği, Rusya ile 2007'de imzaladığı vize kolaylığı anlaşmasını askıya alıyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna harekatını durdurmak amacıyla yeni girişimlerde bulunuyor.

Üst düzey bir AB yetkilisinin Financial Times'e verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği dışişleri bakanları, önümüzdeki hafta Prag'da toplanıyor.

Vize kolaylığı anlaşması gözden geçirilecek

İki gün sürecek olan toplantıda, 2007 yılında AB-Rusya arasında verilen vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınacağı konusu gündeme alınacak.

"Rus halkına bu savaşın kabul edilebilir olmadığı sinyalini göndermeliyiz"

"Rus turistlerin şehirlerimizde, marinalarımızda dolaşması uygun değil. Rus halkına bu savaşın iyi olmadığı, kabul edilebilir olmadığı yönünde bir sinyal göndermeliyiz" düşüncesi savunulurken; anlaşmanın askıya alınması, bekleyen vize başvuru sürecini pahalı ve uğraş verici bir hale getirecek.

Ek kısıtlamalar yıl sonunda kabul edilecek

Bekleme sürelerinin de artırılacağı kulislerde konuşulurken, yıl sonuna kadar ek kısıtlamaların kabul edilmesi bekleniyor.

Bazı ülkeler Ruslara vize vermeyi durdurdu

Bir diğer yandan Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Letonya gibi ülkelerin Ruslara vize vermeyi zaten durdurduğu biliniyor.

Vize sorunu Kremlin'e baskı yaptıracak

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, bu hafta Rusların ülke için güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve seyahat yasağının Kremlin'e baskı olarak dönebileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell de dahil olmak üzere, Rus gezginlerin tamamen yasaklanmasına karşı çıkıldı. Bloğun, hükümetlerinin eylemleri için sıradan Rusları cezalandırmaması gerektiğini savundular.

Hal böyle iken Moskova da önerilen önlemleri “açık milliyetçilik” ve "yabancı düşmanlığı" olarak nitelerken, “sağduyu” nun eninde sonunda galip geleceğini aktardı.

Ruslar Türkiye'ye akın edecek

Avrupa Birliği ve Rusya arasında vize probleminin baş göstermesi durumunda, Rusların Türkiye'yi daha fazla talep edeceği konuşuluyor.

Türkiye'nin yazlık bölgelerine akın eden Rus turistlerin sayısının iki katına çıkması bekleniyor.