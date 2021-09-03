Rusya: ABD'nin Ukrayna'yı silah olarak kullanması üzücü sonuç verir

Video konferans üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'yı, Rusya'ya karşı silah olarak kullandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ni Ukrayna politikaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zaharova, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

"UKRAYNA'YI SİLAH OLARAK KULLANMALARI, ÜZÜCÜ SONUÇ VERİR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD’ye ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Zaharova, "Washington'un Kiev'i Rusya’ya karşı silah olarak kullanması yeterince öngörülebilir ve üzücü sonuçlara yol açabilir."

Bazı sonuçlar açıkta. Bunların arasında, Ukrayna’nın milli çıkarlarını kaybetmesi, devletin işlevsizliği, devletin çıkarları ve fonksiyonlarının yerine ABD’nin çıkarları ve fonksiyonlarının geçmesi, tarihsel kimliğin kaybı." diye konuştu.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Zaharova, burada "iç savaşın" yaşandığını savundu.

SİLAH SEVKİYATINA AMBARGO KOYULMASINI İSTEDİ

Zaharova, uluslararası topluma, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ambargo koyma çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenskiy’in ABD’deki ziyareti esnasında Ukrayna-ABD müzakerelerinin gündeminde Rusya konusunun oldukça fazla yer aldığına dikkat çekti.

"RUSYA DÜŞMANLIĞI İÇİN DOST OLUYORLAR"

Ukrayna-ABD dostluğunun Rusya karşıtlığı üzerine olduğunu söyleyen Peskov, "Yani onlar kendileri için değil, Rusya’ya karşı oldukları için dost oluyorlar. Bu, sadece esef vericidir." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki isteği ve ABD’nin buna desteğine ilişkin ise Rusya’nın, sınırlarına NATO’nun askeri altyapısının yaklaşmasından "hiç hoşlanmadığını" vurguladı.

ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteğin sağlanması yönündeki planını eleştiren Peskov, "Bu konu, Zelenskiy’in Washington’a ziyareti esnasında müzakere edildi. Bu yardımın Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin zorla çözülmesi girişimleri bağlamında Ukrayna tarafının potansiyel beklenmeyen eylemlerine neden olabileceğini düşünüyoruz. Bu çok tehlikeli." dedi.