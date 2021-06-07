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    Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesi ile ilgili yasayı imzaladığı bildirildi.
    • AA
    • 07.06.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 14:37
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    Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi

    Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayınlanan yasaya göre; Rusya, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 24 Mart 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi.

    Söz konusu yasa, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.

    ABD, 22 Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

    15 OCAK'TA DUYURULDU

    Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını 15 Ocak'ta duyurmuştu.

    Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer almıştı.

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

    Rusya, Açık Semalar Anlaşması ndan çekildi #1

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