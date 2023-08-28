Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi. Resmi duyuru için bir süre daha beklenmesi gerektiğini belirten Peskov, "Duyuru tarihlerine ilişkin belirli anlaşmalar var" dedi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos başında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya, kendi şartları yerine getirilmediği için İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmişti.

Yüz yüze zirve hazırlığı

Erdoğan, Putin'e Türkiye olarak tahıl koridorunun sürekliliğini sağlamak üzere diplomasi çabalarını sürdüreceklerinin mesajını verdi.

İki liderin, telefon diplomasisinin ardından yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Kremlin: Yakında görüşecekler

Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ile Putin’in yakında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti. Peskov, “Zamanı gelince resmi duyuruyu yapacağız.” diye konuştu.

Interfax'ın aktardığına göre, Peskov, sonbaharda Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası seyahate çıkmasının planlandığını aktardı.

"Duyuru tarihlerine ilişkin belirli anlaşmalar var"

Aynı zamanda Erdoğan'ın olası Rusya ziyaretine ilişkin bilgiler hakkında yorum yapmayan Peskov, şöyle dedi:

Duyuru tarihlerine ilişkin belirli anlaşmalar var. Bu anlaşmalara uymayı düşünüyoruz.

Putin'in uluslararası seyahat planı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devlet başkanının tutuklanmasına ilişkin kararını dikkate alarak Putin'in programında uluslararası gezilerin olup olmadığı konusunda bir soruyu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

Planlar var. Sonbaharla ilgili plan yapıyorlar. Bu konuda da zamanı gelince sizi bilgilendireceğiz.

Tahıl anlaşması için Rusya-Türkiye-Katar formülü

Öte yandan tahıl anlaşmasının tekrar başlatılması için Rusya, Türkiye ve Katar’ın yer aldığı bir formülün de gündemde olduğunu anlatan Peskov, sözlerini şu şekilde tamamladı: