Rusya: Afganistan’a asker göndermeyeceğiz

Moskova yönetimi, Afganistan'a asker göndermenin kendi çıkarlarıyla ters düştüğünü söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ülkeden gelebilecek tehditler nedeniyle endişeli olduğu kaydedildi.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin ardından Rusya'nın bu ülkeye asker gönderebileceğine dair söylentiler arttı.

Moskova'dan yapılan açıklamada, böyle bir planın gündemde olmadığı kaydedildi.

"ASKER GÖNDERMEK ÇIKARLARIMIZA UYGUN DEĞİL"

Afganistan'a asker gönderme gibi bir niyetleri olmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, "Böyle bir adım, çıkarlarımıza uygun değil. Yeni Afgan yönetimi, ülkede düzeni sağlamaya başladı. Başkalarının askeri desteğine ihtiyaçları yok." dedi.

Taliban, Rusya'da terör örgütleri listesinde bulunuyor. Sıromolotov, Taliban'ı listeden çıkarmak için acele etmeyeceklerini söyledi, yeni Afgan yönetiminin atacağı adımların belirleyici olacağını dile getirdi.

PUTİN'İN AFGANİSTAN ENDİŞESİ

Rus yetkili, ayrıca Taliban’ın "Afganistan topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri" şeklindeki açıklamasının önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer katılımcılar, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) acil oturumunda, Afganistan'da yaşananlarla ilgili endişelerini dile getirdi.

"POTANSİYEL TEHDİTLER KONUSUNDA DERİN ENDİŞE DUYUYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, CSTO acil oturumuna video konferans yöntemiyle katılan Putin'in Afganistan'dan gelebilecek potansiyel tehditlerden endişe duyduğunu ifade etti.

Peskov, "Başkan Putin konuşmasında, diğer devlet ve hükümet başkanları gibi, Afganistan'daki olaylar ve Afganistan'dan gelebilecek potansiyel tehditler konusunda derin endişelerini dile getirdi." diye konuştu.

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