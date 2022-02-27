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    Rusya, bazı ülkelere hava sahasını kapattı

    Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı açıklandı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 05:12
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    Rusya, bazı ülkelere hava sahasını kapattı

    Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

    Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

    BU ÜLKELERE MİSİLLEME YAPILDI

    İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

    Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.


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