Rusya, Checkmate'in tanıtımında Akıncı TİHA'yı hedef olarak gösterdi

Beşinci nesil hafif avcı uçağının tanıtım videosu paylaşıldı. Görüntülerde, Akıncı TİHA'nın hedef olarak seçilmesi dikkat çekti.

Rusya, savunma sanayii alanındaki çalışmaları kapsamında Checkmate adlı yeni avcı uçağının yapımını sürdürüyor.

Radarlara karşı görünmez olduğu belirtilen tek motorlu uçağın ilk uçuş tarihi 2023 olarak belirlendi.

CHECKMATE'İN TANITIMINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Moskova yönetimi, 2025 yılında beşinci nesil hafif avcı uçağı Checkmate'in seri üretimine geçmeyi planlarken, uçağın tanıtımındaki ayrıntı göze çarptı.

Sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda, söz konusu hava aracının çeşitli hedefleri imha ettiği görülüyor.

AKINCI TİHA'YI HEDEF OLARAK GÖSTERDİLER

Ancak hedeflerden birinin, Türkiye'de yerli üretimi gerçekleştirilen Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olması dikkat çekti.

Görüntülerde, TİHA'nın açıkça hedef olarak gösterildiği anlar yer alıyor.

Rusya'nın yeni uçağı Checkmate'in tanıtımında Akıncı TİHA hedef olarak gösterildi ViDEO

AKINCI TİHA ENVANTERDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz ağustos ayında katıldığı törende yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar Akıncı TİHA envantere girdi.

TİHA, sahip olduğu üstün özellikleriyle göz kamaştırıyor. Azami kalkış ağırlığı 5 bin 500 kilo ve uçuş süresi 24 saat olan insansız araç, 900 kilo harici ve 450 kilo dahili yük taşıyabiliyor.

Tam otomatik seyir ve rota takibi ile yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özellikleri de TİHA'da bulunuyor.