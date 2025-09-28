Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB ve NATO'ya hava saldırısı uyarısı geldi

Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim hat safhada...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, New York'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK PİŞMAN OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Lavrov, Rus hava sahasında NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) olası müdahalesiyle ilgili, "Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rus topraklarının dışında uçan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale etme konusunda herkesin haklı olacağını kaydeden Lavrov, Rusya'nın hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal edecek bir girişimde bulunmadığını bildirdi.

"KİMSE 2022'DE UKRAYNA SINIRLARIMA GERİ DÖNMEYİ BEKLİYOR"

Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Lavrov, "Kimse 2022'de Ukrayna sınırlarına geri dönmeyi beklemiyor, bu siyasi açıdan körlük olur" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamasında, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara ‘saygı duyduklarını’ da belirtti.