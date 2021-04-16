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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Saad el-Hariri ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile bir araya gelerek ikili ilişkileri müzakere etti.
    • AA
    • 16.04.2021 - 17:55
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Saad el-Hariri ile görüştü

    Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ile bir araya geldi.

    İkili arasında yapılan görüşmede, Lübnan’daki son siyasi durum ele alındı, ikili ilişkiler müzakere edildi.

    BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

    Sergey Lavrov, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik Rus tarafının sarsılmaz pozisyonunu yinelediği açıklandı.

    Ülkedeki siyasi güçlerin karşılıklı rızası temelinde konuların çözülmesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

    Ayrıca, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri ve diğer bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Saad el-Hariri ile görüştü #1

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