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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Saad el-Hariri ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Saad el-Hariri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile bir araya gelerek ikili ilişkileri müzakere etti.